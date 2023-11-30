Международный аэропорт Архангельска открылся после семи месяцев реконструкции

Первый Boeing компании Smartavia из Санкт-Петербурга прилетел в 21:58 мск

АРХАНГЕЛЬСК, 30 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт Архангельска возобновил свою работу после семи месяцев реконструкции, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Архангельской области. Первый Boeing компании Smartavia из Санкт-Петербурга прилетел в 21:58 мск, по расписанию планировался в 22:20.

"Boeing из Санкт-Петербурга произвел посадку", - сказали в пресс-службе.

В аэропорту полностью отремонтирована взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки, проложены новые инженерные коммуникации, установлено новое светосигнальное оборудование. Эти работы проведены по поручению президента РФ в рамках нацпроекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Вместе с новой взлетно-посадочной полосой удалось отремонтировать и терминал. За счет собственных средств международного аэропорта Архангельск в павильоне внутренних воздушных линий проведен косметический ремонт.

"Заменили потолок, это более тысячи квадратных метров по всем помещениям, сделали новую систему современного освещения. Сейчас зал стал более просторным, пространство стало больше, оформили стены по-новому, стойки регистрации. Сейчас стал, как мне кажется, более интересным дизайн помещений. Открыли на втором этаже панорамные виды для того, чтобы пассажиры могли наслаждаться, сидя в кафе, - приводит пресс-служба слова и. о. директора аэропорта Александра Дубинина. - Хотели, чтобы наш пассажир был доволен не только нашей прекрасной полосой теперь уже, но и зданием аэровокзала".

К открытию аэропорта завершено и его дизайнерское оформление. Воздушная гавань носит имя писателя Федора Абрамова, поэтому акцент сделан на его творчестве. На фасаде пассажирского павильона установлен логотип с портретом Абрамова, а в зале вылета на втором этаже появилось изображение родной деревни писателя - Верколы.

Главная цель проведенных работ заключается в увеличении пропускной способности аэропорта, обеспечении соответствия взлетно-посадочной полосы и других объектов аэродромной инфраструктуры современным требованиям к безопасности полетов. До конца года авиарейсы будут осуществляться по шести направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Калининград, Сочи и Мурманск. В 2024 году маршрутную сеть предполагается расширить. "Мы планируем организовать перелеты в Новосибирск, Минеральные Воды, Нижний Новгород и другие направления, интересные нашим жителям. Сейчас такие переговоры ведутся. Хотим также открыть направление в Минск. Аэропорт носит статус международного, поэтому вполне могут быть организованы и регулярные рейсы в Беларусь", - приводит пресс-служба слова главы региона Александра Цыбульского.