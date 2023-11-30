Мордовия рассчитывает нарастить объем выпуска продукции вагоностроения на 20% в 2024 году

Глава региона Артем Здунов отметил, что республика вышла на первое место по промышленному вагоностроению

ТАСС, 30 ноября. Власти Мордовии рассчитывают увеличить в следующем году объем выпуска грузового подвижного состава отрасли вагоностроения до 12 тыс. Об это глава региона Артем Здунов сообщил в эфире телеканала "Россия-24". По подсчетам ТАСС, такой объем превысит прогнозный показатель этого года на 20%.

"Вышли на первое место по промышленному вагоностроению. Это много рабочих мест, новые вагонные тележки, [устойчивые к воздействию] агрессивной среды. Это большие продажи - 10 тыс., а на следующий год планируем [довести показатель до] 12 тыс." - сказал Здунов.

"РМ рейл "Рузхиммаш" - крупнейший российский производитель грузового подвижного состава. Линейка продукции включает свыше 100 моделей вагонов. В ходе реализации инвеспрограммы по техническому перевооружению, расширению и модернизации производства на "Рузхиммаше" восстановили производство алюминиевых железнодорожных вагонов-хопперов. Хоппер из алюминиевых сплавов - первая в России сертифицированная разработка, выполненная из облегченных материалов и отличающаяся повышенной грузоподъемностью.