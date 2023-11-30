ОПЕК+ сошлись на добровольных сокращениях и приняли Бразилию

Странам ОПЕК+, в частности, удалось согласовать пересмотр квот на добычу в 2024 году для Анголы, Нигерии и Конго

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Министерская встреча ОПЕК+, прошедшая онлайн в четверг, завершилась решением некоторых стран о добровольном сокращении добычи нефти в первом квартале 2024 года и неожиданным пополнением альянса новым участником - Бразилией.

Изначально ноябрьская встреча ОПЕК+ должна была состояться 26 ноября очно в Вене. Но за несколько дней до начала всех мероприятий секретариат ОПЕК объявил, что встреча отложена до 30 ноября, не уточнив формата проведения и не называя причину переноса.

Два источника ТАСС тогда высказывали предположение, что заседание ОПЕК+ может быть перенесено в онлайн-формат. Один из собеседников обращал внимание, что новая дата встречи совпадает с началом Конференции ООН по изменению климата (COP28), которая в этом году проходит в Дубае. А ОАЭ, являющиеся ее организатором, входят в ОПЕК+. Так и случилось - вскоре ОПЕК выпустила заявление о проведении заседания ОПЕК+ в онлайн-формате.

При этом решений о значительном сокращении добычи нефти на мировом нефтяном рынке не ожидали. Аналитики, опрошенные ТАСС до встречи ОПЕК+, были уверены лишь в том, что Саудовская Аравия и Россия продлят на первый квартал 2024 года свои добровольные обязательства по сокращению добычи нефти. Однако за сутки до встречи в различных СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на делегатов в ОПЕК+ о возможности углубления снижения производства.

Кто будет сокращать

В день заседания ОПЕК+ источник ТАСС в одной из делегаций сначала в качестве обсуждаемого объема сокращения добычи нефти называл 1 млн баррелей в сутки (б/с). Уже спустя час альянс начал допускать сокращение почти на 2 млн б/с, но в зависимости от того, какие страны будут готовы снижать добычу. Одним из финальных раскладов собеседник ТАСС называл сокращение Саудовской Аравией добычи на 1 млн б/с, Россией - на 500 тыс. б/с, другими членами ОПЕК+ - также на 500 тыс. б/с.

Итоговое решение ОПЕК+ оказалось близким к тому, о чем говорил источник ТАСС. Единственная разница - часть стран ОПЕК +, помимо России и Саудовской Аравии, будут снижать производство нефти на 700 тыс. б/с в течение первого квартала следующего года. Так, Ирак сократит добычу на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с. Суммарный объем сокращений всеми членами ОПЕК+ составит 2,2 млн б/с. При этом эти сокращения не включены в параметр сделки, а являются добровольными.

С учетом того, что Саудовская Аравия продлевает уже действующее снижение добычи и не углубляет его, а Россия добавляет к уже сокращенным объемам 200 тыс. б/с, то объем новых сокращений для рынка составит только 896 тыс. б/с.

Неожиданное пополнение ОПЕК+

Одной из самой неожиданных новостей прошедшего заседания стали не решения по сокращению добычи нефти, а присоединение к альянсу новой страны - Бразилии. С января 2024 года Бразилия присоединяется к Хартии сотрудничества ОПЕК+ и становится 24-й страной - участницей альянса. Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" отметил, что в сегодняшней онлайн-встрече принимал участие министр энергетики Бразилии Алешандри Силвейра, который подтвердил вступление страны в партнерство с ОПЕК+.

Бразилия является серьезным нефтедобытчиком - по данным бразильского регулятора, добыча нефти в стране сейчас превышает 3 млн б/с.

Африканский вопрос

Самой широко обсуждаемой в западных СМИ темой вокруг заседания ОПЕК+ стали квоты на добычу нефти для африканских стран. Агентство Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники сообщали, что причиной переноса встречи ОПЕК+ стали как раз разногласия между Саудовской Аравией, Анголой и Нигерией по поводу квот на добычу для африканских стран на следующий год.

Вопрос уровней добычи нефти в странах Африки, участвующих в сделке ОПЕК+, уже затрагивался на встрече альянса в июне. Тогда страны ОПЕК+ настояли на снижении квот для Анголы, Конго и Нигерии до их реального уровня добычи, поскольку до этого они добывали значительно меньше установленных квот. При этом квоты этих стран подлежали проверке ко встрече в ноябре на основе данных трех независимых источников - IHS, Wood Mackenzie и Rystad Energy.

Согласно данным из итогового коммюнике ОПЕК, странам ОПЕК+ удалось согласовать пересмотр квот на добычу в 2024 году для трех африканских стран. Так, для Анголы квота понижена с 1,28 млн б/с до 1,11 млн б/с, для Нигерии повышена с 1,38 млн б/с до 1,5 млн б/с, для Конго - с 276 тыс. б/с до 277 тыс. б/с.

Однако представитель Анголы в ОПЕК Эстебан Педро уже успел заявить агентству Bloomberg, что страна планирует добывать нефть в объеме выше установленной квоты - 1,18 млн б/с. Представители стран ОПЕК+ на эти заявления пока не реагировали.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 1 июня в Вене.