Ингушетия стала лидером среди регионов СКФО в Национальном рейтинге прозрачности закупок

По словам главы субъекта Махмуда-Али Калиматова, республика набрала на 127 баллов больше, чем в 2022 году

ТАСС, 30 ноября. Республика Ингушетия стала лидером среди регионов Северо-Кавказского федерального округа в Национальном рейтинге прозрачности закупок, сообщил глава субъекта Махмуд-Али Калиматов.

"Снова в лидерах по СКФО. Четвертый год подряд занимаем первые позиции в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Мы не просто показали отличный результат, но и улучшили прошлогодний - республика набрала на 127 баллов больше, чем в 2022 году", - написал в своем Telegram-канале Калиматов.

Кроме того, отметил он, Ингушетия - единственный регион среди субъектов СКФО, отмеченный высокой наградой наряду с Федеральной антимонопольной службой, Казначейством России, Минфином России, Управлением делами президента РФ и рядом других участников.

"Хочу отметить, что этому в большей степени способствовал профессионализм специалистов контрактной системы республики и правильно выстроенная деятельность Комитета [госзаказа Ингушетии], влияющая на минимизацию рисков и совершенствование закупочных процессов. Уверен, что по итогам 2024 года показатели конкурентности закупок в регионе станут еще выше", - заключил Махмуд-Али Калиматов.

Проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок" - независимый негосударственный исследовательский аналитический центр, с 2006 года занимающийся экономическим и правовым анализом российского рынка государственных и корпоративных закупок. Результаты исследования позволяют в динамике увидеть состояние системы госзаказа в России, получить конкретные количественные оценки финансовых потерь государства в условиях низкой конкурентности, показатели участия представителей малого и среднего бизнеса и распределения госзаказа по видам экономической деятельности.