Биржа Гонконга впервые за 70 лет может прекратить отменять торги из-за тайфунов

Как отмечает издание South China Morning Post, техническая база для этого уже есть, так как с 2017 года все торги проводятся в электронном формате

ГОНКОНГ, 30 ноября. /ТАСС/. Гонконгская фондовая биржа планирует впервые с середины прошлого века отменить правило об обязательной отмене торгов в случае сильных тайфунов и стихийных бедствий. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По ее данным, торговая площадка инициировала опрос инвесторов и общественности об отмене правила, которое действовало с 1950-х годов. Он будет проводится до 26 января следующего года. В случае положительного решения требование об обязательной отмене торгов будет отменено уже к июлю: именно в этом месяце в Гонконге обычно начинается сезон тайфунов. Как отмечает издание, техническая база для этого уже есть, так как с 2017 года все торги проводятся в электронном формате.

Как указала в документе администрация биржи, это позволит увеличить объемы операций, а также повысить налоговые отчисления в бюджет мегаполиса. В то же время руководство торговой площадки указало, что придает особое значение безопасности людей и призвало участников торгов переводить сотрудников на удаленный режим работы в случае непогоды.

С 2018 года Гонконгская фондовая биржа из-за стихийных бедствий откладывала или отменяла торги по меньшей мере 11 раз. Только в текущем году это произошло трижды во время ударов по городу тайфунов "Талим", "Саола" и "Коину". Как отмечает South China Morning Post, Гонконгская фондовая биржа является единственной крупной международной площадкой в мире, которая по-прежнему отменяет торги в случае плохих погодных условий.

Гонконгская фондовая биржа была основана в 1891 году и является одной из крупнейших и старейших торговых площадок мира.