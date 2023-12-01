В России начался эксперимент по маркировке оптоволоконной продукции

Он продлится до 1 декабря 2024 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. В России начался эксперимент по маркировке оптических волокон и волоконно-оптических кабелей. Соответствующее постановление правительства ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак"), эксперимент продлится до 1 декабря 2024 года. Согласно постановлению правительства по проведению эксперимента, в перечень продукции, на которую будет наноситься специальный код, войдут оптические волокна и волоконно-оптические кабели.

Как считают в ЦРПТ, эксперимент позволит отработать практику нанесения маркировки на эту промышленную продукцию для сокращения контрафакта в отрасли. По данным оператора маркировки, 60% производителей этого рынка выразили свою готовность принять участие в пилоте.

Национальная система цифровой маркировки вводится в России с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности (а именно: одежда из натуральной и искусственной кожи, трикотажные блузки, пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки), а также шубы, духи, шины и фотоаппараты. Проводятся эксперименты по маркировке пива и слабоалкогольных напитков, биологически активных добавок, антисептиков, медицинских изделий, электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.