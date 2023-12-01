В России запретили оборот немаркированных вейпов и жидкостей для них

Запрет также распространяется на одноразовые электронные сигареты

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. В России с 1 декабря не допускается оборот немаркированных вейпов, жидкостей для них и одноразовых электронных сигарет, сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак").

"Введение маркировки на табачном рынке завершено. Сегодня вступил в силу заключительный этап введения маркировки на табачном рынке - с 1 декабря не допускается оборот немаркированных вейпов, жидкостей для них и одноразовых электронных сигарет. Маркировка рынка табака началась в 2019 году", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ЦРПТ, на сегодняшний день коды маркировки наносятся на пять видов табачной продукции, в том числе сигареты, альтернативную табачную продукцию, никотиносодержащую продукцию и никотинсодержащие жидкости и электронные системы доставки никотина.

"С сегодняшнего дня мы можем говорить, что введение маркировки на табачном рынке завершено. Заключительным этапом стало то, что с 1 декабря легально реализовывать электронные сигареты и вейпы можно исключительно с кодами маркировки. Маркировка табачного рынка вводилась с рекордным количеством этапов. Это было сделано по просьбе бизнеса", - рассказал директор по защите оборота легальной продукции ЦРПТ Максим Курганский.

Цифровая маркировка электронных сигарет и жидкостей для них стартовала в России с 15 декабря 2022 года, с 1 марта 2023 года в системе маркировки начали регистрироваться участники оптового и розничного оборота ЭСДН. С 1 апреля 2023 года вступил в силу запрет на оптовый оборот немаркированной продукции и началась передача информации о розничных продажах маркированной продукции в систему "Честный знак".