В Африке и Азии появятся российские блокчейн-решения для госсектора и бизнеса

Компания Techabantu выступит реселлером и интегратором продуктов производителя софта Web3 Tech, таких как платформа для выпуска цифровых финансовых активов и токенизации, система дистанционного электронного голосования, трансграничных платежей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российская компания Web3 Tech и международная компания Techabantu займутся совместным внедрением и развитием блокчейн-решений для госсектора и бизнеса в Африке и Азии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Web3 Tech.

"Web3 Tech выходит на новые международные рынки. В рамках этой стратегии компании Web3 Tech и Techabantu подписали соглашение о сотрудничестве по развитию и дистрибуции продуктовых решений на рынках Азии и Африки", - рассказали в компании.

Ее специалисты считают, что новые каналы продаж могут занять до 5% рынка технологии распределенного реестра в госсекторе и крупном бизнесе за 2024-2025 годы в Азии и Африке. Techabantu выступит реселлером и интегратором продуктов и решений Web3 Tech, таких как платформа для выпуска цифровых финансовых активов и токенизации, система дистанционного электронного голосования, трансграничных платежей. "Также в рамках соглашения компании договорились о втором этапе партнерства, реализующем максимальную синергию между двумя центрами компетенций, - о разработке совместного решения по кибербезопасности для промышленного интернета вещей", - добавили в пресс-службе.

Web3 Tech - российский производитель программного обеспечения, это отечественная блокчейн-платформа.

TGPO Consult (Techabantu) - международная компания, которая предоставляет исполнительных, технических и IT-директоров клиентам, поддержку руководителям, аудит и улучшение технических процессов в компаниях.