Путин в рамках контрсанкций передал доли УК аэропорта Пулково в новый холдинг

В холдинг, создаваемый правительством, войдут компании, владеющие ООО "Воздушные ворота северной столицы"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании холдинга ВВСС с уставным капиталом 169 млрд рублей, куда фактически перейдут доли управляющей компании петербургского аэропорта Пулково, включая иностранные. Документ подписан в рамках антисанкционных мер.

Как следует из указа, специальные экономические меры в отношении иностранных лиц в этом случае применены "в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ, возникшей в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств, которые связаны с управлением ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (сокращенно ВВСС, управляющая компания Пулково - прим. ТАСС)". В новый холдинг, создаваемый правительством РФ, войдут компании, владеющие ООО "Воздушные ворота северной столицы".

В состав акционеров этого ООО входят в том числе банк ВТБ и РФПИ с пулом инвесторов. Германская Fraport AG являлась акционером ООО "Воздушные ворота Северной столицы" с 2009 года, владела 25% в компании. В мае 2022 года гендиректор Fraport Штефан Шульте в обращении акционерам заявлял, что компания не сможет продать свои 25% в управляющей компании петербургского аэропорта Пулково как минимум до 2025 года в соответствии с условиями контракта. В сентябре сообщалось, что Fraport все же планирует продать свою долю в аэропорту Пулково, на эти акции претендуют покупатели из России.