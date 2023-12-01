Глава Минфина США признала, что страна нуждается в укреплении энергетической безопасности

Джанет Йеллен уточнила, что "уязвимым" Вашингтон делает в том числе "чрезмерная зависимость от Китая"

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. США необходимо укреплять свою энергетическую безопасность, в том числе работать над устойчивостью цепочек поставок критически важных материалов. Такое мнение выразила министр финансов Джанет Йеллен, выступая в городе Бессемер-Сити (штат Северная Каролина).

"Инвестиции в экологически чистое производство позволят <...> укрепить нашу энергетическую безопасность. Энергетическая безопасность нашей страны зависит от устойчивости наших цепочек поставок. На протяжении чересчур долгого времени поставки критически важных материалов и производственные мощности по их обработке были сконцентрированы за нашими границами", - сказала она.

Йеллен уточнила, что "уязвимым" Вашингтон делает в том числе "чрезмерная зависимость от Китая". Из-за этого США становятся более чувствительными к возможным "нарушениям доступа к иностранной продукции", риск которых может крыться в "природных бедствиях, макроэкономических обстоятельствах и преднамеренных действиях, таких как экономическое принуждение". "Нарушение доступа [к продукции иностранных поставщиков] может привести к экономическим сбоям и росту цен для американских потребителей", - подытожила министр.