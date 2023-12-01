В Кировской области планируют в 2024 году начать реконструкцию дороги Вазюк - Опарино

Документацию по объекту уже подготовили, отметил губернатор региона Александр Соколов

КИРОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют начать реконструкцию участка дороги Вазюк - Опарино на севере Кировской области в 2024 году, а к 2030 году довести дорогу до Лузы. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов в ходе прямой линии в эфире ГТРК "Вятка" на канале "Россия-24".

В настоящее время жители северо-западных районов области - Подосиновского, Лузского - вынуждены зачастую добираться в Киров через соседние регионы, так как асфальтовой дороги до расположенного на северо-западе области районного центра Лузы нет, а в дождливое время имеющаяся дорога становится непроезжей.

"В следующем году мы начинаем работы по строительству дороги, мы сделали документацию, и первый этап - от Вазюка до Опарина, начнем в следующем году. Параллельно разрабатываем проектно-сметную документацию на ремонт других участков: мост через реку Пушму, дорогу до Пинюга. В итоге рассчитываю, что до 2030 года дорогу до Лузы доведем", - сказал Соколов.

Глава региона также рассказал, что в следующем году начнется работа по строительству транспортного перехода под Транссибирской железнодорожной магистралью в Нововятском районе Кирова. "Запланированы порядка 2 млрд рублей на эти цели. Проект самого тоннеля готов, сейчас он проходит госэкспертизу, которая должна завершиться до конца года. В 2024 году мы наконец-то начнем долгожданную стройку, в течение 2024-2026 годов мы ее закончим", - отметил губернатор.

По словам Соколова, будет продолжена программа "Дорожный миллиард", которая позволяет приводить в порядок муниципальные дороги. Программа предполагает, что жители путем голосования сами определяют, какие дороги необходимо отремонтировать в первую очередь. "У нас нет понятия "районные", "областные", "муниципальные" дороги, людям главное, чтобы было удобно по ним ездить. Думаю, с 2025 года мы применим новый подход: начнем содержание не только асфальтовых, но и гравийных дорог, за них также будут голосовать люди", - сказал Соколов.

В 2023 году объем дорожного фонда Кировской области составляет 14 млрд рублей, что на 64% больше, чем в 2021 году. До конца года будет отремонтировано более 400 км дорог, уже выполнено 87%, сказал губернатор. На местные дороги в 2023 году направлено 5,5 млрд рублей, что на 57% больше, чем в 2021 году.