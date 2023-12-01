Минэнерго США договорилось о закупке 2,73 млн баррелей нефти для восполнения резерва

Нефть будет приобретена у компаний Exxon Mobil, Sunoco, Macquarie и Phillips 66

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики США договорилось с несколькими американскими компаниями о приобретении у них 2,73 млн баррелей нефти для восполнения стратегического резерва. Об этом говорится в отчете, опубликованном в четверг ведомством.

Нефть будет приобретена у компаний Exxon Mobil, Sunoco, Macquarie и Phillips 66. Суммарно за нее заплатят около $215 млн.

Президент США Джо Байден подписал в конце марта прошлого года указ, обязывающий Минэнерго продавать из стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в стране. Министерство использует доходы от продажи этого сырья для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва.

Американский стратегический нефтяной запас был создан на случай ЧП решением Конгресса в 1975 году после мирового энергетического кризиса. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 351 млн баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ установлена на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв является крупнейшим в мире из принадлежащих правительствам.