На улицах Кирова планируют установить 5 тыс. новых светильников в 2024 году

Работы проведут за счет средств областного и городского бюджетов

КИРОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Администрация Кирова заключила контракт на установку в городе в 2024 году дополнительно 5 тыс. светильников после жалоб жителей на плохое освещение улиц. Светильники установят за счет средств областного и городского бюджетов, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в ходе прямой линии в эфире ГТРК "Вятка".

"Киров - достаточно темный город. Выяснил, что несколько лет назад был заключен контракт, задача которого была - не город осветить, а больше денег в бюджете сэкономить. Сейчас в Кирове светят 33 тыс. светильников, но их недостаточно ни по количеству, ни по мощности. Администрация города проработала и заключила контракт на установку еще 5 тыс. новых, более ярких светильников. Областной бюджет поможет на 60% финансирования, остальное - за счет городского бюджета", - сказал Соколов.

Он отметил, что новые светильники установят в центральной части и на въездах в город. При этом старые светильники используют на других участках, где ранее вообще отсутствовало освещение или оно было недостаточным.

"В начале 2024 года жители увидят, насколько красивее и светлее станет наш город, на людях экономить не будем", - подчеркнул Соколов.