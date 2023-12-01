Доля инвестирующих только в компании России венчурных фондов выросла в пять раз

При этом доля инвесторов, вложивших средства в зарубежные фирмы, стала на 29% меньше в 2023 году, сообщается в исследовании компании Softline Venture Partners

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Доля активных венчурных фондов, инвестирующих только в российские компании, за три квартала 2023 года выросла более чем в пять раз, составив 60%. Такие данные приводятся в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании корпоративного венчурного фонда Softline Venture Partners.

"Доля фондов, финансирующих только российские компании, в 2023 году выросла более чем в 5 раз по сравнению с 2022 годом (36 фондов из 60 активных - 60% в 2023 году, 7 фондов из 61 высокоактивного - 11% в 2022 году), - указано в исследовании. - Доля фондов, финансирующих и российские, и зарубежные компании, в 2023 году, напротив, в 5 раз меньше, чем в 2022 году (3 фонда из 60 активных - 5% в 2023 году, 15 фондов из 61 высокоактивного - 25% в 2022 году)".

При этом доля фондов, вложивших средства только в зарубежные компании, в 2023 году на 29% меньше, чем в 2022 году. Так, в 2023 году это 21 фонд из 60 активных (35%), а в 2022 году - 39 из 61 (64%).

"На сегодня многие фонды переориентировались на финансирование российских стартапов, но наши прогнозы по восстановлению активности на локальном венчурном рынке основаны не только на этом тренде. Несмотря на то, что в ходе исследования мы выявили фонды, которые не совершили ни одной сделки в 2023 году, есть вероятность, что они восстановят инвестиционную деятельность в будущем. Дело в том, что в период с 2021 по 2022 годы эти компании финансировали российские проекты, мы предполагаем, что им может понадобиться время на обновление инвестиционной стратегии и формирование нового пайплайна", - прокомментировала ТАСС итоги исследования руководитель Softline Venture Partners Елена Волотовская.

В 2022 году аналитики Softline Venture Partners провели аналогичное исследование активности российского венчурного рынка за период с января 2021 года по август 2022 года. Активными считались фонды, которые инвестировали с января 2021 года по август 2022 года, а высокоактивными - проводившие сделки с марта по август 2022 года (критерием стало продолжение деятельности после февраля 2022 года).

Для сопоставления активности фондов в 2023 и в 2022 годах аналитики сравнивали деятельность высокоактивных фондов в 2022 году и активных в 2023 году. В качестве критерия активности в 2023 году эксперты рассматривали наличие инвестиций в период с января по октябрь 2023 года.