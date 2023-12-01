В Приморье сообщили об увеличении числа авиарейсов в Китай в декабре

Планируется, что к Новому году в КНР будет летать 17 рейсов из Владивостока каждую неделю

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Количество авиарейсов в неделю между Владивостоком и городами Китая в декабре увеличится в два раза, сообщает агентство международного сотрудничества Приморья в телеграм-канале.

"По состоянию на 1 декабря из международного аэропорта Владивосток в Китай еженедельно вылетает 7 рейсов: 4 - в Харбин и 3 - в Пекин. С 10 декабря добавится рейс в Пекин авиакомпании "Аврора" (по воскресеньям), а с 18 декабря - еще 5 рейсов авиакомпании "Россия". Кроме того, с 24 декабря авиакомпания "Россия" начнет выполнять полеты в Харбин 3 раза в неделю. Также сохраняется авиасообщение с Далянем", - сообщает агентство.

Таким образом, по его данным, всего к Новому году в КНР будет летать 17 рейсов из Владивостока каждую неделю.

Отмечается, что кроме Китая из Владивостока можно напрямую улететь в Узбекистан и Таиланд. Также три раза в неделю от Морского вокзала Владивостока отходят паромы в Южную Корею.