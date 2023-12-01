В МТС сообщили, что продажи смартфонов в РФ стали рекордными впервые с 2020 года

С января по ноябрь 2023 года в России было продано 27 млн устройств, рассказали в компании

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Отечественный рынок смартфонов продемонстрировал рекордный показатель продаж в штуках впервые с 2020 года, сообщили ТАСС в МТС.

"С января по ноябрь 2023 года в России было продано 27 млн устройств, что больше по сравнению с тем же периодом 2022 и 2021 годов на 28,5% и 4% соответственно. Таким образом, отечественный рынок смартфонов продемонстрировал рекордный показатель продаж в штуках впервые с 2020 года", - говорится в сообщении МТС.

По мнению аналитиков МТС, главным фактором роста продаж стала возросшая маркетинговая активность ретейлеров. Еще один фактор роста - экономический. В последние три года рынок переживал снижение спроса из-за пандемии и перестройки логистических цепочек, однако сейчас рынок по своим возможностям и потенциалу постепенно возвращается на уровень 2019 года, отметили в МТС.