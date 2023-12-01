В Красноярском крае до 2026 года планируют создать четыре селекционных центра семян

Общий объем инвестиций составит 3,4 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Четыре селекционных центра семян картофеля, зерновых и масличных культур намерены создать в Красноярском крае до 2026 года. Общий объем вложений в их создание составит 3,4 млрд рублей частных инвестиций, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства региона Илья Васильев.

"Планируется создать в крае до 2026 года четыре селекционно-семеноводческих центра с общим объемом инвестиций 3,4 млрд рублей", - сообщил Васильев, добавив, что это будут средства частных инвесторов. По словам министра, сейчас в условиях импортозамещения стоит задача по увеличению семян отечественной селекции.

Селекционные центры появятся в Ирбейском, Сухобузимском и Ужурском районах. Проектная мощность всех четырех центров - 69 тыс. семян в год. Там будет производиться селекция семян картофеля, зерновых, масличных и кормовых культур.

Кроме того, в Емельяновском районе продолжается строительство комплексного селекционно-семеноводческого центра по производству семян сельхозкультур, стоимость проекта - более 709 млн рублей. К 2028 году здесь планируют производить 20 тыс. тонн семенного материала в год. Пока предприятие ежегодно получает около 8 тыс. тонн семян.

Семеноводство в крае поддерживают из федерального и регионального бюджетов. Аграриям возмещают часть затрат на элитное семеноводство сельхозкультур и проведение агротехнологических работ в растениеводстве. Для организаций АПК края предусмотрены гранты на реализацию инвестиционных программ. Сельскохозяйственные научные организации могут рассчитывать на гранты для развития, в том числе для увеличения объема производства элитных семян.