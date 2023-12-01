На Восточно-Сибирской железной дороге обновили более 300 км путей в канун 50-летия БАМа

Ремонт включал в себя замену рельсошпальной решетки, рельсов бесстыкового пути, укладку новых стрелочных переводов

ИРКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Более 300 км путей обновили в 2023 году на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД), причем большая часть работ проведена на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), которой в следующем году исполнится 50 лет. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

"Восточно-Сибирская железная дорога в полном объеме выполнила программу ремонтно-путевых работ на 2023 год. В ее рамках обновлено 17 участков магистрали протяженностью 327 км. Также заменено 165 комплектов стрелочных переводов. Ремонтно-путевая кампания началась в апреле и охватила все регионы присутствия ВСЖД. Большая часть обновляемых участков была расположена на Байкало-Амурской магистрали: самыми протяженными из них стали Янталь - Лена (41 км) и Речушка - Видим (24 км)", - говорится в сообщении.

Ремонт, в частности, включал в себя замену рельсошпальной решетки, рельсов бесстыкового пути, укладку новых стрелочных переводов. Ежегодный ремонт позволяет повысить надежность железнодорожной инфраструктуры и увеличить скорость движения поездов на обновленных участках.

ВСЖД проходит по Иркутской области, Бурятии, Забайкальскому краю и Якутии. Эксплуатационная длина превышает 3 800 км. Часть путей пролегает вдоль озера Байкал.

БАМ проложен по территории Иркутской и Амурской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии. Строительство магистрали началось в конце 1930-х годов, но основные работы были развернуты в 1974 году, когда БАМ объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой.