Росатом намерен продолжить рекультивацию хвостохранилищ в Киргизии

Госкорпорация уже завершила работы на хвостохранилище "Как" в поселке Мин-Куш и перенос опасных отходов между комплексами "Талды-Булак" и "Дальним"

БИШКЕК, 1 декабря. /ТАСС/. Российская госкорпорация "Росатом" планирует продолжить проведение работ по рекультивации хранилищ отходов радиоактивного производства, расположенных на территории Киргизии. Об этом было заявлено на состоявшейся в Минске встрече замглавы киргизского МЧС Азамата Мамбетова с заместителем генерального директора Росатома Николаем Спасским.

"В ходе встречи было обсуждено успешное сотрудничество в рамках реализации межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств". Кроме того, с особым удовлетворением было отмечено о завершении работ [Росатомом] по рекультивации хвостохранилища "Как" в поселке Мин-Куш и переноса опасных отходов из хвостохранилища "Талды-Булак" на хвостохранилище "Дальнее", а также продолжение работы по переносу хвостохранилища "Туюк-Суу" на хвостохранилище "Дальнее", - сообщила пресс-служба МЧС Киргизии.

При этом Мамбетов заверил, что все работы, выполняемые в рамках межгосударственной целевой программы российской стороной, "строго соответствуют национальным и международным нормам по радиационной безопасности".

"Учитывая успешную реализацию программы и долголетнее плодотворное сотрудничество, направленное на снижение риска возникновения бедствий с радиоэкологическими последствиями, стороны обсудили продолжение сотрудничества по приведению в безопасное экологическое состояние объектов бывших горнорудных производств на территории Кыргызстана в двустороннем формате на объектах "Кызыл-Жар", "Туя-Моюн" и "Каджи-Сай", - отмечает пресс-служба.

Мамбетов и Спасский встретились в столице Белоруссии во время очередного заседания комиссии государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях. "В завершении встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем успешном, плодотворном сотрудничестве и обмене опытом, направленном на снижение риска возникновения бедствий с радиоэкологическими последствиями", - подчеркивается в сообщении.

После развала СССР на территории Киргизии осталось несколько десятков хранилищ отходов радиоактивных элементов.