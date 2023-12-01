Опрос показал ухудшение делового климата в РФ в ноябре

Наибольшее снижение по сравнению с октябрем продемонстрировал индекс логистики, отметили в Российском союзе промышленников и предпринимателей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Состояние делового климата в России в ноябре 2023 года незначительно ухудшилось по сравнению с октябрем, свидетельствуют результаты проведенного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) опроса.

Сводный индекс деловой среды РСПП в ноябре опустился на 0,2% пункта по сравнению с октябрем, до 46,3 пункта. Наибольшее снижение продемонстрировал индекс логистики, снизившийся с 45,1 до 41,8 пункта. Больше всего вырос индекс личных оценок делового климата - с 40,4 до 43,8 пункта. "Доля ответов "состояние делового климата улучшилось" возросла в ноябре почти на 7% пунктов, благодаря этому значение Индекса личных оценок прибавило 3,4 пункта", - отметили в союзе.

В РСПП указали на то, что индексы B2B (взаимодействия компаний друг с другом) и рынка производимой продукции покинули положительную зону оценки. Индекс рынка производимой продукции снизился с 50,3 до 47,8 пункта, а индекс B2B - с 50,1 до 49,8 пункта. Количество новых заказов увеличилось в 36,1% компаний. В то же время компании сообщили, что контрагенты выполняют свои обязательства менее строго - негативные оценки указали более 20% опрошенных.

В то же время индекс B2G (взаимодействия бизнеса и органов власти) поднялся с 49,2 до 50,8 пункта и вернулся в положительную зону оценки. К лучшему в отчетный период изменились оценки отношений бизнеса с органами власти - доля положительных оценок выросла до 15,5%. В прошлом месяце положительные ответы отметили около 10% компаний.

Значение индекса финансовых рынков равно 43,8 пункта - оно повторило значение, полученное в результате октябрьского раунда опроса. Хотя компании в ноябре чаще отвечали, что их финансовое положение ухудшилось, они стали лучше оценивать состояние валютного и фондового рынков, отмечается в опросе.