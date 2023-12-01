Титов считает, что отношения между бизнесом РФ и КНР должны стать максимально прозрачными

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей отметил, что в этом может помочь электронная торговля

ПЕКИН, 1 декабря. /ТАСС/. Взаимодействие между предпринимателями РФ и Китая должно носить максимально прозрачный характер, чему поможет электронная коммерция. Об этом заявил сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Наша задача сегодня - сделать отношения между малым и средним бизнесом [России] и Китая максимально прозрачными и открытыми, чтобы все те предпринимательские инициативы проходили в полном соответствии с законом. Это касается и китайских, и российских предпринимателей в Китае", - сообщил он на пресс-конференции в Пекине.

Сопредседатель комитета напомнил, что в КНР достаточно много мест, где ведется торговля российскими товарами. Титов указал на перспективность электронной торговли, отметив, что онлайн-площадки позволяют вести бизнес абсолютно прозрачно.

"Мы призываем всех делать бизнес легально, и тогда все будет развиваться очень быстро", - подытожил он.

Титов с 29 ноября по 1 декабря находится с визитом в КНР. В составе делегации - заместитель председателя Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Виктор Звагельский, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов, основатель компании "Базовый элемент" Олег Дерипаска, аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, президент "Опора России" Александр Калинин.

Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития - межгосударственная неправительственная организация, созданная в 1997 году руководителями двух стран. 30 ноября в Пекине состоялось его пленарное заседание.