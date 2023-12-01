Мишустина попросили ввести нулевой НДС на мандарины и новогодние елки

По словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, это нужно, "чтобы создать условия для снижения стоимости на указанные товары и компенсировать рост цен"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением установить нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже мандаринов и новогодних елок, в том числе искусственных. Копия текста обращения есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть инициативу об установлении ставки налогообложения по налогу на добавленную стоимость 0% при реализации мандаринов и новогодних елок, в том числе искусственных елок, и в случае ее поддержки прошу поручить профильным органам исполнительной власти ее реализовать", - отмечается в документе.

Как указывает Даванков, необходимо рассмотреть "снижение налоговой нагрузки на предпринимателей, реализующих физическим лицам мандарины и новогодние елки, чтобы создать условия для снижения стоимости на указанные товары и компенсировать рост цен". "Новогодние елки и мандарины являются основными атрибутами для празднования Нового года, при этом именно на эти товары цены выросли больше всего среди всех новогодних расходов граждан", - добавляет Даванков.

Так, указывает вице-спикер Госдумы, ссылаясь на данные Росстата, "на конец октября 2023 года по сравнению с 2022 годом мандарины в РФ подорожали на более чем 80%, а средняя цена превысила 200 рублей за 1 кг из-за снижения курса рубля по отношению к мировым валютам". Кроме того, добавляет он, по данным оператора фискальных данных России "Платформа ОФД", в 2023 году искусственные елки подорожали на 21% по сравнению с 2022 годом и на 35% по сравнению с 2021 годом.

По мнению Даванкова, нулевая ставка НДС при продаже этих новогодних атрибутов позволит снизить на них цены.