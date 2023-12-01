ФАС предложила ретейлерам ограничить наценку на куриные яйца на уровне до 5%

По мнению антимонопольного ведомства, это может повысить ценовую доступность социально значимого продукта для граждан

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила российским ретейлерам ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%, сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

В ведомстве указали, что ранее на площадке ФАС в рамках рабочей группы с торговыми сетями прошло обсуждение вопроса стоимости куриных яиц. "По итогам мероприятия служба предложила ретейлерам в числе прочего рассмотреть возможность расширить эту инициативу, ограничив наценку на все куриные яйца на уровне не более 5% в текущей ситуации как временную меру", - сообщили в пресс-службе.

Соответствующие письма направлены в Союз независимых сетей России (СНСР, объединяет региональные торговые сети), а также в компании, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров).

"По мнению антимонопольного ведомства, это может повысить ценовую доступность социально значимого продукта для граждан. Служба ожидает от торговых сетей информацию о принятом решении по указанному предложению", - добавили в ФАС.

В ведомстве указали, что тема стоимости куриных яиц находится в зоне особого контроля службы. ФАС ищет разные подходы, в том числе в рамках саморегулирования, которые позволят привести к выяснению причин изменения цен и к их стабилизации.

"ФАС России поддерживает социально ответственное поведение торговых сетей, которые добровольно ограничивают наценки на социально значимые продовольственные товары", - сказали в пресс-службе.