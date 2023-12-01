"Автоваз" скорректировал прогноз по продажам своих авто в РФ в ноябре до 35-36 тыс.

Производительность конвейера при этом не снижалась, сообщил глава компании Максим Соколов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Автоваз" снизил прогноз по продажам своих автомобилей в РФ в ноябре с планируемых ранее 37,5 тыс. до 35-36 тыс. Производительность конвейера при этом не снижалась, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов.

"Мы видим снижение спроса, и эта цифра будет скорректирована. <…> Поэтому ноябрь месяц еще не закончился, но прогноз - 35-36 тыс. автомобилей марки Lada будут проданы в этом месяце. Но производственные наши планы от этого не страдают, потому что конвейер, как я уже говорил, работает с полной производительностью", - отметил Соколов.

В середине ноября президент "Автоваза" заявлял, что продажи компании в ноябре могут немного снизиться по отношению к рекордному октябрю и составить 37,5 тыс. автомобилей.

Расширение цветовой палитры

Говоря о расширении выбора цветов для машин Lada, Соколов отметил, что компания последовательно восстанавливает палитру красок, хотя и присутствует ограниченность выбора со стороны смежных отраслей. Так, например, на прошлой неделе были восстановлены цвета "Платина" и "Борнео".

"Мы и дальше будем ждать от наших коллег из химической промышленности новой цветовой гаммы, цветовой палитры, которой будем с удовольствием красить наш автомобиль", - заключил президент "Автоваза".