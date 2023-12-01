ЮГК запустил ГОК "Высокое" в Красноярском крае

Проектная мощность первой очереди составляет 4 тонны золота в год

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) запустила в работу горно-обогатительный комбинат (ГОК) "Высокое" в Красноярском крае, сообщили в ЮГК.

"Южуралзолото группа компаний", одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, сообщает о начале пуско-наладочных работ на горно-обогатительном комбинате "Высокое" в Красноярском крае", - сообщили в компании.

Проектная мощность первой очереди ГОК "Высокое" - 4 тонны золота, около 30% от всей планируемой добычи золота ЮГК в 2023 году.

"Запуск второй очереди позволит увеличить производственную мощность до 6 тонн золота к 2027 году", - добавили в компании.

По словам финансового директора ЮГК Артема Клецкина, запуск ГОК "Высокое" позволит ЮГК в 2024 году увеличить производство золота примерно на 20%.

Месторождение Высокое входит в состав компании "Соврудник" - подразделения ЮГК. Общий бюджет разработки проекта и строительства инфраструктуры составляет более $400 млн.

Ранее Клецкин сообщал, что ЮГК планирует начать разработку и запустить горно-обогатительный комбинат на месторождении Высокое в Красноярском крае до конца ноября этого года, а в декабре компания планирует получить там первое золото.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.