Кабмин направит еще более 1,5 млрд рублей на развитие сельских территорий

В частности, 44 региона получат более 850 млн рублей на социальные выплаты сельским жителям для приобретения жилья

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российское правительство дополнительно выделяет в 2023 году более 1,5 млрд рублей на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий и обеспечение их жителей жильем. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, на социальные выплаты сельским жителям для приобретения жилья будет выделено более 850 млн рублей. Средства получат 44 региона страны. "Таким образом, в 2023-2025 годах более 300 семей, проживающих в сельской местности, смогут улучшить свои жилищные условия", - отмечают в кабмине.

Кроме того, за счет перераспределения средств еще 654,2 млн рублей будет направлено на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий. На эти деньги будут закончены два проекта - в Чечне и Татарстане, где появятся новые объекты образования и культуры, а также обновленные инженерные коммуникации. Как ожидается, дополнительное федеральное финансирование ускорит работу по аналогичным проектам еще в шести регионах.