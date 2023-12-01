Она составила 101,5 млн тонн

МОСКВА, 1 декабря./ТАСС/. Погрузка на сети РЖД в ноябре сократилась на 1,9%, до 101,5 млн тонн по сравнению с ноябрем прошлого года. Об этом говорится в сообщении РЖД.

"В ноябре погрузка составила 101,5 млн тонн, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечается в сообщении.

Погрузка на сети РЖД в январе - ноябре составила 1 млрд 131,6 млн тонн, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. За этот период увеличилась погрузка зерна на 38,6%, кокса на 13,2%, удобрений на 4,8%. Что касается погрузки в ноябре, то сократилась погрузка зерна на 19,8%, удобрений на 6,8%, кокса на 25,5%.

"Динамика погрузки в ноябре связана: с сохраняющимися ограничениями экспортных поставок нефтепродуктов, введенных правительством в связи с ситуацией на внутреннем рынке; со снижением перевозок строительных грузов из-за завершения ряда крупных инфраструктурных проектов в центральной части страны; с закрытием на внеплановый ремонт ряда предприятий-грузоотправителей", - отметили в РЖД.

Развернутые на сети масштабные работы по строительству и капитальному ремонту железнодорожной инфраструктуры, необходимые для ускорения достижения целевых параметров КПМИ, не позволили компенсировать выпавшие объемы за счет привлечения других грузов, добавили в холдинге.

"Во взаимодействии с грузоотправителями актуализируем грузовую базу и корреспонденции перевозок, предлагая использовать все доступные варианты. В частности, призываем активнее использовать недозагруженные экспортные направления, прежде всего коридор "Север-Юг", - говорится в сообщении.