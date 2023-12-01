В Wildberries прокомментировали проверку документов на складе в Алексино

Она была плановой и состоялась в рамках призывной кампании, на работу склада эти мероприятия не повлияли, рассказали в компании

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Проверка документов у сотрудников склада Wildberries в Алексино (Тульская область) была плановой и состоялась в рамках призывной кампании, на работу склада эти мероприятия не повлияли, говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы компании.

"На складе Wildberries в Алексино прошла плановая проверка документов в рамках воинского призыва на срочную службу. На работу склада это никак не повлияло, все работает в стандартном режиме. Руководство склада оказало содействие правоохранительным органам", - сообщает Wildberries.

Это не первая проверка на складе компании. Так, утром 24 ноября силовики пришли на склад Wildberries в Электростали с обысками, которые были связаны с нелегальной миграцией. Правоохранители проверяли паспорта и другие документы у сотрудников склада. В связи с проверкой силовых органов к работе не могли вернуться более 8 тыс. человек. Компания сообщала, что из-за проверки на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров.