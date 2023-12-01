УК аэропорта Пулково заявила о намерении продолжить развиваться на основе эффективного ГЧП

По словам гендиректора управляющей компании "Воздушные ворота северной столицы" Леонида Сергеева, в частности, планируется расширить терминальный комплекс с учетом будущего роста пассажиропотока

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Пулково продолжит эффективно развиваться на основе заложенных в 2010 году механизмов государственно-частного партнерства, стратегические инвестиционные проекты по его дальнейшей модернизации будут реализованы, сообщил ТАСС генеральный директор управляющей компании Пулково "Воздушные ворота северной столицы" Леонид Сергеев. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Холдинга ВВСС" с уставным капиталом 169 млрд рублей, куда фактически перейдут доли УК Пулково, включая иностранные.

"Пулково сейчас переживает стадию активного развития. Аэропорт является вторым в России по общему пассажиропотоку, опережая Домодедово и Внуково. За 10 месяцев 2023 года Пулково обслужил 17,5 млн пассажиров. По итогам 2023 года ожидается рост пассажиропотока до 20 млн. Рассчитываем на восстановление механизмов корпоративного управления. Полагаем, что это позволит обеспечить эффективную операционную деятельность аэропорта и продолжить реализацию стратегического инвестиционного проекта на основе ГЧП", - сказал Сергеев.

Он отметил, что в 2023 году также было подписано дополнительное соглашение к договору по государственно-частному партнерству о строительстве второй очереди аэропорта. Согласно планам, терминальный комплекс расширят с учетом будущего роста пассажиропотока, также обустроят сопутствующую инфраструктуру для обслуживания большего количества самолетов.

В новый холдинг, создаваемый правительством России, войдут компании, владеющие долями в ООО "Воздушные ворота Северной столицы" через кипрскую фирму "Талита трейдинг лимитед". Компании-совладельцы "Талита трейдинг лимитед" получат в новом холдинге следующие доли: немецкий аэропортовый холдинг "Фрапорт" (Fraport AG) - 25%, катарский F3 Holding LLC - 24,99%, "Бизнес-финанс" - 16,79%, "дочка" ВТБ - 8,22%, эмиратская Thirty Seventh Investment Company - 7,99%, кипрская Nomeliar Ltd - 7,48%, Ayar International Investment Company - 3,5%, ООО "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии - 7" - 2,33%, Bahrain Mumtalakat Holding Company - 1,26% и так далее по убывающей.

Правительство России назначит единоличный исполнительный орган "Холдинга ВВСС" и утвердит устав этой структуры. При этом устав должен предусматривать временную передачу права распоряжаться голосами иностранных совладельцев в "Холдинге ВВСС" самой управляющей компании аэропорта и ООО "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии - 7".

Соглашение о государственно-частном партнерстве между правительством Санкт-Петербурга, ОАО "Аэропорт Пулково" и ООО "Воздушные ворота северной столицы" подписали в апреле 2010 года. Согласно документу, до 2039 года "ВВСС" становится оператором аэропорта Пулково. В состав акционеров компании-оператора Пулково входят, в том числе банк ВТБ и РФПИ с пулом инвесторов.