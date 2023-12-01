Поездки в "Яндекс Такси" в Москве и Петербурге за год подорожали на 19% и 21%

На рост цен повлиял нарастающий дефицит водителей, который вызван их переходом в другие сферы, снижением количества мигрантов в отрасли и растущими издержками

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Средняя стоимость одной минуты поездки в "Яндекс Такси" в Москве и Московской области за год выросли на 19% - с 24 до 28 рублей. В Ленинградской области цены увеличилась на 21% - с 19 до 23 рублей, сообщили в "Яндекс Такси".

"Аналитики сервиса сравнили среднюю стоимость минуты поездки за период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 с годом ранее. Статистика за 12 месяцев учитывает все сезонные колебания, в том числе позволяет включить в расчет декабрь как сезон пикового спроса", - отметили в сервисе. В расчет вошли все тарифы, кроме корпоративного.

Сильнее всего поездки за год подорожали в Ростовской области (на 27%), Татарстане (на 26%), Челябинской (на 25%) и Новосибирской областях и Пермском крае (на 24%).

На рост цен повлиял нарастающий дефицит водителей, который вызван их переходом в другие сферы, снижением количества мигрантов в отрасли и растущими издержками. При этом спрос на такси за год вырос на 20%, а в крупных городах увеличилась доля поездок в тарифах повышенного уровня комфорта, которые стоят дороже.

Для устранения дефицита водителей и балансировки спроса и предложения в отрасли необходимо привлечь около 80 тыс. водителей по всей России, считают в "Яндекс такси". Так, в декабре сервис планирует дополнительно привлечь более 30 тыс. водителей в Москве и Московской области, чтобы сократить нехватку таксистов. По данным компании, в III квартале 2023 года приток новых водителей в России упал на 15% в годовом выражении.