Минтранс сообщил, что движение на федеральных трассах из-за погоды не ограничено

В ведомстве напомнили, что на платных участках дежурят экипажи аварийных комиссаров, готовых прийти на помощь автомобилистам

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Движение на федеральных дорогах РФ из-за погоды не ограничено и осуществляется в штатном режиме, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Ограничений движения на федеральных трассах из-за погоды нет. Сегодня, 1 декабря, движение по федеральным автомобильным дорогам осуществляется в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

За прошедшие сутки на подведомственной Росавтодору сети федеральных дорог было задействовано порядка 7 тыс. единиц техники и почти 10 тыс. человек, а на сети дорог ГК "Автодор" - 756 единиц техники и 1,4 тыс. дорожников.

В министерстве напоминают, что на платных участках дежурят экипажи аварийных комиссаров, готовых прийти на помощь автомобилистам.