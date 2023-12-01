"Яндекс Музыка" впервые за почти 10 лет провела ребрендинг

Теперь система персональных рекомендаций "Моя волна" использует глубокие нейронные модели, чтобы понимать, как развиваются музыкальные интересы пользователей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Яндекс Музыка" обновила логотип и визуальную айдентику сервиса впервые с 2014 года. Разработкой занималась команда дизайна бизнес-юнита "Плюс фантех" "Яндекса" совместно с российским дизайнером Вадиком Мармеладовым, дизайн-бюро "Щука", а также студией шрифта Contrast Foundry, сообщает сервис.

"Ключевой задачей команды была разработка стиля, который позволит отразить не только функциональность, но и главную эмоциональную ценность сервиса - воодушевление слушателей от встречи с той самой музыкой", - говорится в сообщении.

Кроме этого, теперь система персональных рекомендаций "Моя волна" использует глубокие нейронные модели, чтобы понимать, как развиваются музыкальные интересы пользователей. По данным сервиса, это позволяет слушателям открывать в три раза больше новых любимых артистов, чем они находят самостоятельно.

Также обновились и ключевые разделы сервиса. На главном экране появились быстрый переход к "Коллекции", истории прослушиваний и "Моей волне" по любимым жанрам, а также добавились разделы " В стиле" или "Встретились в "Моей волне", где можно найти артистов, которых слушатель открыл для себя благодаря системе персональных рекомендаций. Функцию "Моя волна" также внедрили в раздел "Коллекция" - она будет предлагать треки из всех музыкальных разделов коллекции пользователя, дополняя их новыми композициями.