Кабмин выделил еще свыше 11 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников

Речь идет об учителях, медицинских работниках, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российское правительство дополнительно выделяет из резервного фонда более 11 млрд рублей на повышение заработной платы отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, речь идет об учителях, медицинских работниках, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры. Из выделенных средств свыше 4,6 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и почти 2 млрд рублей - научных. Более 3,8 млрд рублей получат медицинские учреждения и более 890 млн рублей - учреждения культуры.

Выделенное финансирование позволит обеспечить исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, согласно которым зарплаты среднего и младшего медицинского персонала, школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников - до 200% средней зарплаты по региону.

Мишустин на заседании правительства 30 ноября подчеркивал, что все параметры по уровню зарплат бюджетников должны строго соблюдаться. Он также отмечал, что на эти цели в 2023 году кабмин уже направил свыше 36 млрд рублей.