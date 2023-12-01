В Литве предложили продавать продукты еще 45 дней после истечения срока годности

Минэкономики страны отметило необходимость рационального отношения к продуктам питания, часть которых, когда истекает наиболее приемлемый срок их потребления, изымаются из торговли, хотя еще какое-то время могли бы использоваться

ВИЛЬНЮС, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство экономики и инноваций Литвы подготовило предложение, согласно которому максимальный срок продажи продуктов с истекшим сроком годности составлял бы 45 дней.

"Соответствующее предложение об изменении регламента розничной торговли подготовлено и представлено на рассмотрение предпринимательских организаций и ответственных инстанций", - говорится в сообщении ведомства.

Минэкономики ссылается на необходимость рационального отношения к продуктам питания, часть которых, когда истекает наиболее приемлемый срок их потребления, изымаются из торговли, хотя еще какое-то время могли бы использоваться. Прежде всего это касается бакалейной продукции. При этом предусмотрено требование, чтобы не была нарушена упаковка производителя.

"Продовольственно-ветеринарная служба подготовит специальные рекомендации по такой торговле", - указало Минэкономики.