Эксперт: ОПЕК+ поддержит умеренный дефицит на рынке нефти в I квартале 2024 года

Аналитик "Финама" Сергей Кауфман отметил, что страны ОПЕК+ не сделали ничего, чтобы стоимость нефти взлетела к $100 за баррель, чего ожидал рынок

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ своим решением об углублении добровольного сокращения нефти на первый квартал 2024 года поддержат умеренный дефицит на рынке нефти. Такое мнение высказал аналитик "Финама" Сергей Кауфман в ходе прямого эфира "Финам инвестиций".

"ОПЕК+ сделали так, что, скорее всего, с очень высокой долей вероятности в первом квартале на рынке сохранится умеренный дефицит, - сказал эксперт. - Он не будет исчисляться миллионами баррелей в сутки, но, когда какого-то способа заполонить рынок нефти нет, то дефицит будет поддерживать цены на $80 [за баррель]. Это комфортный уровень, который ОПЕК+ снова защищают".

Кауфман добавил, что страны ОПЕК+ не сделали ничего, чтобы стоимость нефти взлетела к $100 за баррель, чего ожидал рынок. По его словам, с котировками нефти по итогам встречи ОПЕК+ случилась ситуация "покупай на слухах, продавай на факте". "Цены на нефть немножко росли перед заседанием, и после заседания они вернулись обратно. И здесь могут немного спутать разные заголовки. Это у ОПЕК+ какая-то схема по оказанию психологического давления на рынок. Но когда ОПЕК+ говорит, что мы сокращаем добычу на 2 млн баррелей в сутки, то это не значит, что они сокращают добычу на 2 млн б/с", - отметил он.

Эксперт обратил внимание, что основная часть сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в первом квартале 2024 года, общий объем которого составит больше 2 млн б/с, приходится на Саудовскую Аравию - 1 млн б/с. Однако, как напомнил Кауфман, это снижение является продлением действующей с лета меры. "Потом еще 300 тыс. б/с Россия обязалась на рынок недопоставлять. И сейчас просто немножко углубила это сокращение, то есть дополнительно 200 тыс. б/с. И еще 500 тыс. приходится на всех остальных, - добавил он. - Реально сокращение добычи будет порядка 0,5 млн б/с".

При этом Кауфман подчеркнул, что для долгосрочной перспективы важной является договоренность о присоединении к сотрудничеству с ОПЕК+ Бразилии с января 2024 года. Он отметил, что Бразилия является крупной страной, которая на горизонте 5-10 лет хочет сильно увеличить добычу нефти. "Она добывает несколько миллионов баррелей в сутки нефти. И ее планы по росту добычу могли бы, конечно, создать профицит на рынке. Поэтому сейчас у нас минус одна страна, которая хочет больше добывать", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что из крупных нефтедобывающих стран вне сделки ОПЕК+ остаются США, Гайана и подсанкционные Иран и Венесуэла (Иран и Венесуэла формально входят в ОПЕК+, но не участвуют в сделке по сокращению добычи). "К сожалению, Гайану в ОПЕК+ вряд ли смогут взять, и она будет одним из локомотивов роста мировой добычи, - заметил эксперт. - В Гайане самый главный проект сейчас между тремя компаниями: Exxonmobil, Chevron и внезапно - китайской CNOOC. Главные в этом проекте американцы, поэтому о сокращении добычи и каких-то ограничениях там говорить не приходится".