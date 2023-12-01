Перевозки пассажиров на сети РЖД в ноябре выросли на 5,1%

Они достигли 97,16 млн человек

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пассажироперевозки по железнодорожной сети РФ в ноябре 2023 года выросли на 5,1% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составили 97,16 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба холдинга "Российские железные дороги" (РЖД).

"По оперативным данным, в ноябре 2023 года с вокзалов и станций ОАО "РЖД" отправились 97,16 млн пассажиров, что на 5,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров составило 87,84 млн человек (+4,3%), в дальнем следовании - 9,32 млн человек (+13,3%)", - говорится в сообщении.

Пассажирооборот в ноябре 2023 года увеличился на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 10,1 млрд пасс.-км. При этом в пригородном сообщении он вырос до 2,7 млрд пасс.-км. (+2,7%), в дальнем следовании - 7,4 млрд пасс.-км. (+18,3%).

С января по ноябрь текущего года было перевезено 1,097 млрд пассажиров (+5,5%), из них в пригородном сообщении 985,1 млн (+4,7%), в дальнем следовании - 112,6 млн (+12,6%).

По отношению к аналогичному периоду прошлого года пассажирооборот за 11 месяцев 2023 года увеличился на 11%, до 126,4 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении - 30,6 млрд пасс.-км (+5,7%), в дальнем следовании - 95,8 млрд пасс.-км (+12,8%).