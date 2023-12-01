В Петербурге намерены восстановить советский электромобиль "Лимпопо"

Проект изначально задумывался с возможностью его сборки любым жителем СССР прямо в гараже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Электрическую версию советского автомобиля "Лимпопо" планируют восстановить в Петербурге. Об этом сообщили ТАСС сыновья конструктора СССР Геннадия Хаинова - Александр Екатеринчев и Даниил Хаинов.

"Проект заморожен с 1987 года. Мы сначала хотели покрасить ее и привести в такой вид, чтобы эту машину можно было просто поставить в музей. Но потом подумали почему бы не сделать так, чтобы она еще и ехала своим ходом и решили ее восстановить, потому что это исторический артефакт. Но для того, чтобы она поехала, нужно много аккумуляторов", - рассказал Даниил Хаинов.

Как рассказал ТАСС Александр Екатеринчев, машина создавалась в тот период, когда коллектив Геннадия Хаинова и его напарника Дмитрия Парфенова раскололся, после чего она долгое время стояла в гараже. По его словам, работы над проектом возобновятся в ближайшее время. "Сначала мы продолжим подготовку кузова к покраске, затем необходимо выполнить оставшиеся работы по электрике, а именно, изобрести приборный щиток, на который будут выведены контрольные лампы. В списке работ также изобретение передних фар, поворотников и задних стоп-сигналов. Последний этап - это салон автомобиля. По внутренним элементам интерьера необходимо изобрести спинки кресел и облицовку руля", - отметил он.

Название "Лимпопо" придумал Александр Кулыгин. Дизайн машины выполнен в стилистике минивэна "Охта". Автомобиль спроектировали в двух вариантах исполнения с бензиновым двигателем и с электрическим приводом. И в том, и в другом случае ведущей была задняя ось. В варианте с бензиновым двигателем М67-36 от мотоцикла "Урал" мотор был расположен спереди под капотом и соединялся с задним мостом при помощи карданного вала. В варианте с электрическим приводом сзади смонтированы два электромотора. Установка батарей предполагалась под сиденьями и частично в заднем багажном отсеке. Автомобиль создавался как демонстрация возможностей конкретно взятой лаборатории, отмечает Даниил Хаинов.

Это проект городского автомобиля сверхмалого класса, который задумывался с возможностью его сборки любым жителем СССР прямо в гараже. Предусматривалось, что клиенты смогут покупать "Лимпопо" в виде набора деталей и самостоятельно собирать свой автомобиль без необходимости разрабатывать его. Всего было заложено три экземпляра "Лимпопо" - два с мотоциклетными двигателями и один электрический. Ни один из них не был полностью достроен. Оба экземпляра с бензиновыми двигателями пропали в начале 1990-х годов. До наших дней сохранился один недостроенный экземпляр.

"Лимпопо" опередил мировые разработки с точки зрения концепции городского автомобиля. Его называют советским прообразом Smart, который Mercedes выпустил в 2000-х годах.