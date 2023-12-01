Генсек ООН: целей соглашения по климату не достичь без отказа от ископаемого топлива

Антониу Гутерриш считает, что помочь представителям "промышленности сделать правильный выбор" должны правительства стран, в том числе за счет "мер регулирования, законодательства" и "конца субсидирования ископаемого топлива"

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Только полный отказ от использования ископаемых видов топлива позволит человечеству достичь удержания глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия, закрепленного в Парижском соглашении по климату. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, обращаясь к участникам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) в Дубае.

"Наука однозначно говорит: предел на уровне 1,5 градуса реален, только если мы в конечном итоге перестанем сжигать все ископаемое топливо. Не сократим [его использование], не уменьшим, а поэтапно откажемся, учитывая четкие временные рамки [Парижского соглашения по климату]", - сказал он.

Гутерриш также обратился к "главам топливных компаний". "Не совершайте ошибку. Дорога к климатической устойчивости - единственный жизнеспособный путь к экономической устойчивости ваших компаний", - предупредил генсек ООН. По его мнению, помочь представителям "промышленности сделать правильный выбор" должны правительства стран, в том числе за счет "мер регулирования, законодательства" и "конца субсидирования ископаемого топлива".

Генеральный секретарь всемирной организации подчеркнул, что мировое сообщество обладает "технологиями, которые позволят избежать самого страшного климатического хаоса". Но для этого необходимы немедленные действия, "лидерство, сотрудничество и политическая воля", убежден Гутерриш.

Согласно официальному списку участников сегмента высокого уровня, распространенному секретариатом РКИК, в конференции с 30 ноября по 12 декабря примут участие ряд европейских лидеров, в том числе премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава правительства Испании Педро Санчес, президент Польши Анджей Дуда и президент Сербии Александар Вучич.

Российскую делегацию возглавит спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В делегацию также войдут руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, заместители министра экономического развития России Владимир Ильичев и Илья Торосов, заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко, директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров и другие.