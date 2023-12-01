Мурашко: в РФ почти все станции скорой обеспечены автомобилями не старше пяти лет

Министр здравоохранения России отметил, что стоит принимать во внимание полное обновление автотранспорта в новых субъектах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Почти все станции скорой медицинской помощи в России обеспечены автомобилями не старше пяти лет. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня практически все станции скорой помощи обеспечены автотранспортом не старше пяти лет, включая полностью обновление автотранспорта в новых субъектах", - сказал он на конгрессе "Национальное здравоохранение".

Второй Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит с 1 по 2 декабря на ВДНХ в Москве. Он организован в рамках Международной выставки-форума "Россия", которая проводится с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. ТАСС - генеральное информационное агентство форума и стратегический информационный партнер конгресса.