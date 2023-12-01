Нацбанк Украины выкупил у европейских центробанков наличную гривну на более $26 млн

Общая сумма превысила $26,6 млн

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) выкупил всю наличную гривну, которые оставили переселенцы в Европе. Общая сумма составила более 970 млн гривен (более $26,6 млн). Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Национальный банк Украины <...> завершил проект по возврату наличной гривны, которую за рубежом обменяли вынужденные украинские переселенцы. В конце ноября НБУ получил всю наличную гривну, обменянную в течение 2022 года европейскими центральными банками", - говорится в сообщении НБУ в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Общая сумма выкупленной валюты, по данным регулятора, составила более 970 млн гривен.

Нацбанк Украины в прошлом году заключил соглашения с центральными банками Польши, Швейцарии, Бельгии, Латвии, Германии, Италии, Литвы, Мальты, Швеции, Нидерландов, предусматривавшие возможность обмена наличной гривны на местную валюту для украинских граждан, покинувших страну после 24 февраля 2022 года.