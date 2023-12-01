1 декабря, 08:48

Нацбанк Украины выкупил у европейских центробанков наличную гривну на более $26 млн

Общая сумма превысила $26,6 млн

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) выкупил всю наличную гривну, которые оставили переселенцы в Европе. Общая сумма составила более 970 млн гривен (более $26,6 млн). Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Национальный банк Украины <...> завершил проект по возврату наличной гривны, которую за рубежом обменяли вынужденные украинские переселенцы. В конце ноября НБУ получил всю наличную гривну, обменянную в течение 2022 года европейскими центральными банками", - говорится в сообщении НБУ в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Общая сумма выкупленной валюты, по данным регулятора, составила более 970 млн гривен.

Нацбанк Украины в прошлом году заключил соглашения с центральными банками Польши, Швейцарии, Бельгии, Латвии, Германии, Италии, Литвы, Мальты, Швеции, Нидерландов, предусматривавшие возможность обмена наличной гривны на местную валюту для украинских граждан, покинувших страну после 24 февраля 2022 года. 

Теги:
Украина