РНКБ увеличил в два раза объем выдачи ипотеки самозанятым клиентам в Крыму

Сумма выданных с начала 2023 года кредитов составила около 2,5 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма РНКБ (входит в группу ВТБ) в 2023 году выдал самозанятым клиентам ипотечные кредиты на сумму около 2,5 млрд рублей, что в два раза превышает показатели за аналогичный период 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Банк РНКБ с начала года выдал самозанятым клиентам ипотечные кредиты на сумму около 2,5 млрд рублей. Этот показатель в два раза превышает аналогичный за 2022 год", - говорится в сообщении.

В кредитной организации уточнили, что самозанятые могут пользоваться всеми кредитными программами РНКБ, в также госпрограммами в сфере ипотечного кредитования, наравне с официально трудоустроенными клиентами. В целом, с начала года банк предоставил кредитные средства самозанятым клиентам в размере более 3,5 млрд рублей, в том числе потребительские кредиты, автокредиты, а также программы рефинансирования. В настоящее время у РНКБ около 79 тыс. клиентов, которые зарегистрировались в мобильном банка как самозанятые. Из них более 25 тыс. - в 2023 году.

Банк РНКБ - системообразующий банк Республики Крым, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 113 тыс. корпоративных клиентов.