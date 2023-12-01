Продажи автомобилей Sollers в РФ в ноябре выросли на 12%

Они достигли 1,4 тыс. машин

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Продажи коммерческих автомобилей Sollers в России в ноябре 2023 года увеличились на более 12% по отношению к октябрю и составили 1,4 тыс. машин. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя.

Всего за январь - ноябрь 2023 года "Соллерс" реализовал свыше 7,5 тыс. автомобилей.

"Продажи автомобилей Sollers продолжают демонстрировать уверенный рост - в ноябре 2023 года в России было реализовано 1 402 автомобиля бренда. Тем самым компании удалось реализовать на 152 автомобиля больше, чем месяцем ранее, а рост продаж по отношению к октябрю составил более 12%", - отмечается в сообщении.

Лидером продаж в отчетном месяце стал Sollers Atlant, продажи которого превысили 1,2 тыс. автомобилей в различных модификациях.

В прошлом году "Соллерс" запустил производство коммерческих автомобилей Atlant и Argo на своем заводе в ОЭЗ "Алабуга" (Елабуга, Республика Татарстан). Продажи обеих моделей начались в декабре 2022 года.