"Россети" обеспечили энергией образовательный центр в Югре по подготовке кадров для ТЭК

Общая площадь учебного комплекса превышает 65 тыс. кв. м

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Россети" обеспечили электроэнергией новый образовательный центр в Югре, где будут готовить кадры для ТЭК, говорится в сообщении группы.

Филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета в Когалыме будет обучать специалистов и вести исследования для нефтегазовой отрасли. Для электроснабжения перспективного комплекса компания "Россети Тюмень" ввела в работу двухцепную линию электропередачи протяженностью более 4 км и две комплектные трансформаторные подстанции. Стоимость проекта превысила 230 млн рублей, уточняется в сообщении.

Электроснабжение потребителя организовали от центра питания 110 кВ "Южная", мощность присоединения составила 4,8 МВт. Новые энергообъекты оснащены современным высоконадежным оборудованием. Для стабильной и безопасной работы ЛЭП энергетики смонтировали 18 ограничителей перенапряжения и почти 200 птицезащитных устройств.

"Когалымский филиал Пермского политеха станет ключевым центром компетенций Югры в сфере подготовки и повышения квалификации специалистов ТЭК. Его уникальность состоит в том, что теорию и практику студенты будут получать в регионе, где идет переработка нефти и газа, рядом с производственными предприятиями", - отмечают "Россети".

Общая площадь комплекса превышает 65 тыс. кв. м. Для обучения доступны высокотехнологичные учебные, лабораторные, спортивные и общественные корпуса, а также амфитеатр-трансформер. В общежитиях, рассчитанных на 390 мест, будет использоваться система "умный дом", которая позволит эффективно управлять освещением, отоплением, вытяжной вентиляцией.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.