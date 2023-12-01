Производство на трех предприятиях Кубани создадут и модернизируют за счет краевого фонда

В администрации Краснодарского края отметили, что поддержка предприятий позволит повысить качество и увеличить объем востребованной продукции на региональном рынке

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Производство на трех предприятиях Краснодарского края создадут и модернизируют за счет помощи регионального фонда развития промышленности. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации по итогам заседания экспертного совета фонда.

"На поддержку краевых предприятий согласовали финансирование в размере порядка 78,6 млн рублей, средства направят на модернизацию и развитие производств станков, пищевого оборудования, а также на создание производства строительных материалов", - сказали в пресс-службе. Здесь отметили, что поддержка позволит повысить качество и увеличить объем востребованной продукции на региональном рынке.

В частности, краевое финансирование получат два предприятия, которые планируют освоить выпуск железобетонных свай и развить производство фрезерных станков с числовым программным управлением. Также средства на закупку материалов и, соответственно, увеличение выпуска промышленных партий продукции получит компания-производитель пищевого оборудования.

В пресс-службе напомнили, что с начала года фонд профинансировал свыше 40 кубанских производителей на сумму более 1,3 млрд рублей. Такая поддержка, как заметили здесь, позволяет предприятиям не только модернизировать парк оборудования, но и создавать новые линейки, закрывая потребности краевого и российского рынков.

Созданный по поручению губернатора Вениамина Кондратьева региональный фонд развития промышленности имеет в настоящий момент 16 программ льготного заемного финансирования, 15 из них доступны обрабатывающим производствам, одна - предприятиям пищевой промышленности.