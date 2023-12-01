Стратегию развития Башкирии до 2030 года намерены представить осенью 2024 года

Документ предусматривает сортировку инициатив по отдельным направлениям, например, по созданию комфортной среды

УФА, 1 декабря. /ТАСС/. Стратегия развития Башкирии до 2030 года находится в разработке и будет представлена в конце осени 2024 года, сообщил журналистам глава республики Радий Хабиров после координационного совещания с министрами экономического развития регионов России в Уфе.

"Основная концепция 3.0 - что это будет таким "приземленным" указом, в котором сказано, что к 2030 году будет построено, какие макроэкономические показатели обеспечены, тем самым можно будет сразу оценить эффективность управленческой команды. По плану стратегия будет объявлена в конце осени 2024 года", - сообщил

Стратегия предусматривает сортировку инициатив по отдельным направлениям, к примеру, одно из них называется "Матур Башкортостан", туда войдут программы по созданию комфортной среды. Все связанное с инвестициями войдет в направление "Башкортостан расправляет крылья", уточнил Хабиров.

Предыдущую стратегию развития региона до 2024 года приняли в 2018 году. Она предусматривала рост численности населения республики до 4,1 млн человек, увеличение объема валового регионального продукта до 2 трлн рублей, ежегодный прирост доходов бюджета на 10% и другие аспекты.