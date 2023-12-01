Пермский НОЦ намерен разработать для ГК "Акрон" технологию очистки промышленных стоков

Всего за четыре года работы научно-образовательный центр передал в реальный сектор экономики более 200 технологий

ПЕРМЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Пермский научно-образовательный центр "Рациональное недропользование" разработает для "Верхнекамской калийной компании" ("ВКК", входит в ГК "Акрон") технологию очистки промышленных стоков и высокоминерализованных рассолов, а также технологию повторной переработки калийных солей и снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду. Соглашение об этом подписали директор НОЦ Павел Илюшин и генеральный директор АО "ВКК" Александр Пупов в рамках VIII Пермского инженерно-промышленного форума, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

"На основе существующих наработок участников нашего центра приоритетными направлениями сотрудничества с "ВКК" станут разработка технологий очистки промышленных стоков и высокоминерализованных рассолов, мероприятий по обращению с отходами производства и потребления на территории Пермского края и России, технологии повторной переработки калийных солей и снижение антропогенной нагрузки на объекты окружающей среды", - рассказал Илюшин, отметив, что сотрудничество с крупными промышленными предприятиями региона позволяет НОЦ эффективно реализовывать роль лидера научно-технологической трансформации региона.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ранее сообщал, что НОЦ "Рациональное недропользование" является важным инструментом для достижения технологического суверенитета страны. Он также обеспечивает отраслевые потребности предприятий региона в рамках промкооперации. За четыре года работы НОЦ передал в реальный сектор экономики более 200 технологий, в этом году уже разработано 170 патентов.

VIII Пермский инженерно-промышленный форум проходит в Перми с 29 ноября по 1 декабря на площадке "Пермь EXPO". В рамках форума проходит более 50 мероприятий деловой программы и 20 научно-технических советов от ведущих предприятий Прикамья и России. ПИПФ проводится правительством Пермского края и региональным Минпромторгом при поддержке промышленных предприятий края.