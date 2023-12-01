СМИ: обустройство границы с РФ обойдется Эстонии дороже, чем планировалось

По информации ERR, "изменившаяся ситуация с безопасностью" означает, что пограничная инфраструктура нуждается в новых системах наблюдения и обнаружения беспилотников, из-за чего стоимость работ значительно увеличится

ВИЛЬНЮС, 1 декабря. /ТАСС/. Обустройство границы с Россией, которое проводит Эстония, обойдется из-за необходимости внедрения новых технических систем дороже, чем изначально планировалось. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

Как указывает портал, работы идут по графику, но "изменившаяся ситуация с безопасностью" означает, что пограничная инфраструктура нуждается в новых системах наблюдения и обнаружения беспилотников, из-за чего стоимость работ значительно увеличится.

На укрепление пограничной инфраструктуры Эстония, по словам руководителя проекта по обустройству границы департамента полиции и погранохраны Мерле Тикк, планировала затратить около €150 млн. Из них уже освоено около €60 млн. В каком размере потребуется дополнительное финансирование, не уточняется.