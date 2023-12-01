Песков заявил, что РФ строит свою политику, учитывая сохранение санкций США на долгие годы

Пресс-секретарь президента отметил уверенность Москвы, что антироссийские санкции Соединенных Штатов продлятся долго

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Москва уверена, что антироссийские санкции США продлятся долго, выстраивает свою политику исходя из этого, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не сомневаемся, что эти санкции (США против РФ - прим. ТАСС) на долгие годы", - сказал представитель Кремля. "И мы из этого исходим, выстраивая нашу линию", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков сказал, что пока не видел заявления помощника госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетта газете Financial Times о том, что Вашингтон намерен сделать все возможное, чтобы доходы России от продажи нефти и газа сократились вдвое к концу десятилетия. По его словам, санкций против РФ следует "придерживаться в предстоящие годы". Представитель Кремля заметил, что Москва знала о том, что санкции США продолжатся долго "и без заявления уважаемого представителя".

"Также мы не сомневаемся, что Соединенные Штаты будут продолжать попытки оказывать давление на Россию, в том числе оказывать давление на всю систему международных торговых и экономических отношений, по сути, разрушая существующий формат этих отношений, потому что это не что иное, как незаконные попытки оказывать давление на экономику России", - указал Песков. "И это мы тоже понимаем и из этого исходим, выстраивая нашу линию", - заверил представитель Кремля.