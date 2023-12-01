В РФ отметили рост популярности направлений СПО в машиностроении на 10% за три года

По данным Минпросвещения РФ, численность студентов превысила 220 тыс.

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 220 тыс. студентов учатся в российских колледжах по специальностям машиностроительной отрасли в этом учебном году, за три года их число выросло на 10%. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Специальности машиностроительной отрасли остаются востребованными среди поступающих в организации среднего профессионального образования. За последние три года контингент обучающихся вырос почти на 10% и на начало 2023/24 учебного года, по данным Минпросвещения России, численность студентов превысила 220 тыс.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовка кадров для этой отрасли осуществляется во всех 89 регионах. Среди наиболее востребованных профессий: наладчик станков и оборудования в механообработке, техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, специальные машины и устройства, чертежник-конструктор, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования. В каждом регионе перечень специальностей определяется региональными властями с учетом местной специфики, отметили в министерстве.

"Кроме того, машиностроение вошло в число первых восьми отраслей, с которыми стартовал федеральный проект "Профессионалитет" в 2022 году. На текущий момент создано 36 образовательно-производственных кластеров на территории 37 регионов, в состав которых входит 36 базовых образовательных организаций и 157 сетевых организаций. В 2024 году к проекту присоединятся еще 22 образовательно-производственных кластера в 11 регионах", - добавили в Минпросвещения.

Ранее главный научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Александр Федотов сообщал, что в семи регионах могут прекратить подготовку таких специалистов.