Патрушев проверил ход строительства спорткомплекса в Ярославле

Объект предполагается использовать для тренировок и игр местного волейбольного клуба "Ярославич", а также для занятий баскетболом, мини-футболом, борьбой, боксом, гимнастикой

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время поездки в Ярославль проверил, как идет строительство универсального волейбольного центра.

Спорткомплекс возводится во исполнение поручений президента России Владимира Путина по развитию физической культуры и спорта.

Объект предполагается использовать для тренировок и игр местного волейбольного клуба "Ярославич", а также для занятий баскетболом, мини-футболом, борьбой, боксом, гимнастикой. Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко пояснил, что сооружение позволяет организовывать даже всероссийские и международные соревнования.

"Безусловно, эта арена - не только для спортивных соревнований. Здесь можно проводить концерты, какие-то общественные мероприятия. Самоокупаемость должна быть, чтобы это не наносило ущерб вашему бюджету", - отметил Патрушев в беседе с властями региона. "Обращаю внимание строителей и остальных: все должно быть самого высокого качества. Никаких замечаний быть не должно", - добавил он.

В основном здании будет игровой зал с трибунами. Он рассчитан на 5 тыс. зрительских мест. Также предусмотрены тренировочный, подготовительно-восстановительный блоки, бассейн, корпус для пляжного волейбола с тремя игровыми полями, вспомогательные сооружения с инженерными коммуникациями.

Завершить строительство основного здания предполагается до июня 2025 года, а некоторых других, включая зал для пляжного волейбола, - до 1 мая 2024 года.

Вместе с Патрушевым комплекс осмотрели губернатор Ярославской области Михаил Евраев и полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.